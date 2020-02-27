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Распространение коронавируса нового типа

Глава МИД Китая выразил надежду на проведение ОИ-2020 в срок, несмотря на коронавирус

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги пожелал Японии успешного проведения летних Олимпийских игр в Токио в этом году, несмотря на вспышку нового коронавируса. Об этом в четверг сообщил МИД КНР.

"Я уверен, что Китай и Япония, как соседи, должны помогать друг другу [в борьбе с новым коронавирусом]", - приводит слова Ван И сайт внешнеполитического ведомства. Он также выразил уверенность в том, что "японская сторона обладает всеми возможностями, чтобы надлежащим образом контролировать эпидемическую ситуацию".

"Мы желаем, чтобы Олимпиада в Токио успешно состоялась в назначенное время", - подчеркнул глава МИД КНР.

Он также отметил, что "китайская сторона высоко ценит помощь и поддержку, оказанную [Китаю] японской стороной с самого начала". "КНР обеспокоена вспышкой заболевания в Японии и уже предоставила в соответствии с потребностями японской стороны необходимые медикаменты и средства защиты", - указал Ван И. "Китай готов продолжить оказывать помощь Японии и в будущем, если она потребуется", - резюмировал он.

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию Олимпиады предполагается потратить около 2 трлн иен ($17,8 млрд).

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 42 странах, включая Россию. По данным на утро четверга, в Китае зафиксировано 78,4 тыс. случаев заражения, 2744 человека умерли, выздоровели более 32,4 тыс.

Теги
ЯпонияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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