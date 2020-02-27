ЛНА призвала ливийцев сообщать о террористах и захватчиках по горячим линиям

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара открыла несколько горячих телефонных линий, по которым все желающие могут передавать информацию о действующих в стране террористах и турецких военнослужащих. Номера телефонов разместил минувшей ночью на своей странице в Facebook ее официальный представитель Ахмед аль-Мисмари.

Его публикация носит заголовок "Сообщайте о присутствии террористов и турецких захватчиков в Триполи". Всего для данных целей выделено пять линий. Кроме того, есть и шестой отведенный под это и привязанный к армейскому аккаунту номер в мессенджере Telegram. Согласно информации на странице аль-Мисмари, данная инициатива запущена для того, чтобы "поддержать вооруженные силы", и осуществляется в рамках инициированного ЛНА движения "Остановите терроризм".

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное и заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу, а ПНС в ответ мобилизовало все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября меморандума о военном сотрудничестве.

Армейское командование неоднократно обвиняло Анкару в поставках оружия и оказании другой материально-технической помощи триполийскому кабмину в обход международного эмбарго, а также переброске из Сирии в Ливию сотен наемников, в том числе террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).