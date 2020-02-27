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Закон о СМИ-иноагентах в РФ

В ООН обеспокоены последствиями закона об иноагентах в России

Верховный комиссар организации по правам человека Мишель Бачелет полагает, что он может негативно сказаться на правах и свободах россиян

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что закон о СМИ-иноагентах негативно скажется на правах и свободах в России.

"Новые поправки в закон 2012 года о гражданском обществе, известный как "закон об иностранных агентах", расширили его применение в отношении лиц, распространяющих иностранные СМИ или публикующих материалы и получающих в то же время деньги из-за рубежа. Он окажет негативное воздействие на осуществление свободы выражения мнения и на другие формы участия общественности в принятии решений", - сказала Бачелет в четверг на проходящей в Женеве 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

Согласно вступившим в силу с 1 февраля поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, несоблюдение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы: для граждан - 10 тыс. руб., для должностных лиц - 50 тыс. руб., а для юридических лиц - 500 тыс. руб. В случае повторного совершения таких деяний санкции возрастут: для граждан - до 50 тыс. руб., для должностных лиц - до 100 тыс. руб., для юридических лиц - до 1 млн руб.

Теги
РоссияЗакон о СМИ-иноагентах в РФ
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