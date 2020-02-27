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Оппозиционная платформа потребовала отправить в отставку министра юстиции Украины

Причиной в партии назвали игнорирование министром решения ЕСПЧ, подвергнувшего критике украинский закон о люстрации

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала отправить в отставку министра юстиции Украины Дениса Малюську за игнорирование им решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), подвергнувшего критике украинский закон о люстрации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте партии.

Проект постановления об отставке министра юстиции Украины Дениса Малюськи был зарегистрирован в Верховной раде, отмечает партия. Инициатором выступил депутат от фракции ОПЗЖ Михаил Папиев. "Когда министр юстиции говорит, что не имеет понятия, как изменить закон, чтобы он отвечал Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод - он расписывается в своем полном служебном непрофессионализме", - пояснил Папиев.

Кроме того, добавил депутат, инициированное министром обжалование решения Венецианской комиссии с критическими выводами относительно "люстрационного закона" негативно отразилось на имидже Украины, так как этот документ "нарушает все европейские нормы права". "Нынешняя власть, как и предыдущая, много разглагольствует о европейском выборе и европейских ценностях, но при этом цинично и грубо не выполняет решения ЕСПЧ", - заключил автор проекта.

Решение ЕСПЧ

В октябре прошлого года ЕСПЧ признал украинский закон о люстрации нарушающим права граждан на справедливое судебное разбирательство и на уважение частной и семейной жизни. К такому выводу судьи пришли, рассмотрев пять жалоб от граждан Украины, занимавших государственные посты в период президентства Виктора Януковича (2010-2014) или работавших в аппарате КПСС.

Суд постановил, что Украина должна выплатить им компенсацию за моральный ущерб и судебные издержки. Правительство Украины подало в Большую палату Европейского суда по правам человека апелляцию. В феврале эта инстанция оставила в силе ранее принятое судом решение, которое после этого вступило в силу.

Закон о люстрации

Украинский закон "Об очищении власти" (о люстрации) вступил в силу 16 октября 2014 года. Согласно ему, права занимать государственные должности лишаются все госслужащие, а также сотрудники органов местного самоуправления, которые занимали посты с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года, то есть в период правления президента Виктора Януковича.

Под действие закона подпадают также сотрудники правоохранительных органов, госслужащие и должностные лица органов местного самоуправления, причинившие "вред жизни, здоровью и имуществу" участников "евромайдана", а также лица, состоявшие до 19 августа 1991 года на руководящих должностях в КПСС и ВЛКСМ, политработники Вооруженных сил СССР и МВД СССР, бывшие сотрудники спецслужб и лица, "имевшие отношение к политическим преследованиям участников украинского национально-освободительного движения времен Второй мировой войны и послевоенного времени".

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