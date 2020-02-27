20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывший вице-премьер Словакии получил 19 лет тюрьмы за мошенничество

Павол Руско будет отбывать наказание в тюрьме с максимально строгим режимом

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Специальный уголовный суд Словакии приговорил в четверг бывшего вице-премьера, экс-министра экономики страны Павола Руско к 19 годам лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщило Словацкое радио.

Согласно вердикту, Руско будет отбывать наказание в тюрьме с максимально строгим режимом. Прокуратура требовала для него 20-летнего заключения.

Руско обвинялся в фальсификации финансовых документов примерно на €69 млн. Бывший политик, по данным следствия, участвовал в махинациях, будучи гендиректором крупнейшего местного коммерческого телеканала "Маркиза". Сам он отвергает предъявленные ему обвинения и намерен оспорить приговор.

В июне 2019 года Руско был взят под стражу, но вскоре его освободили под залог. Суд рассматривал его дело с июля. Также по этому делу проходит находящийся в заключении теневой бизнесмен Мариан Кочнер, который также получил 19 лет тюрьмы. В другом громком процессе - об убийстве репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака - Кочнер фигурирует как заказчик преступления, за что ему грозит пожизненное заключение.

Руско с 2002 по 2003 год был заместителем председателя парламента Словакии, а с 2003 по 2005 год - вице-премьером и министром экономики республики. С 1995 года он занимал пост генерального директора телеканала "Маркиза", который затем перешел в его собственность.

Теги
Словакия
Реклама на ТАСС
СМИ: львовские радикалы оскорбили депутата Рады за отказ признать РФ "страной-агрессором"
Националисты сорвали выездное заседание комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС