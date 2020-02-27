СМИ: новый премьер Ирака попросил лишить его британского подданства

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. Назначенный на пост премьер-министра Ирака Мухаммед Тауфик Алауи направил в посольство Великобритании в Багдаде просьбу о лишении его британского гражданства в связи с порученной ему государственной должностью. Копию документа в четверг опубликовал телеканал Al Sumaria.

Запрос был направлен на имя посла Соединенного Королевства Стивена Хики. В нем указано, что Алауи отказывается от подданства "ввиду занимаемой должности главы Совета министров", что не позволяет ему иметь гражданство другой страны.

Эта информация появилась за несколько часов до назначенного на четверг специального заседания Совета представителей (парламента) Ирака, на котором новый премьер должен представить подготовленный им список кандидатов в будущее правительство. Накануне он выразил уверенность, что его кабмин получит вотум доверия депутатов. Между тем, как заявил спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси, созыв сегодняшнего заседания еще не означает, что кабинет будет утвержден.

После месяцев антиправительственных выступлений, приведших к внутриполитическому кризису, 1 февраля президент Ирака Бархам Салех утвердил предложенную ему парламентариями от шиитских фракций кандидатуру бывшего министра коммуникаций Мухаммеда Тауфика Алауи на пост премьера и поручил ему сформировать правительство. Пока этот процесс не завершен, обязанности главы кабинета продолжает исполнять Адель Абдель Махди, подавший в отставку еще в конце ноября прошлого года.

В Ираке с начала октября прошлого года не стихают акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции, которые практически повсеместно сопровождаются стычками, погромами и насилием. Его жертвами стали около 500 человек, свыше 20 тыс. пострадали. Протестующие прохладно приняли кандидатуру Алауи, против выдвижения которого также выступили многие суннитские и курдские политики. При этом он заручился поддержкой влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра, который ранее призывал иракцев прекратить протесты и вернуться к нормальной жизни.