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Президент Киргизии считает назначение Мишустина премьером признанием его профессионализма

Сооронбай Жээнбеков также сообщил, что возлагает большие надежды на девятую межрегиональную конференцию, которая пройдет в Екатеринбурге

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил председателя правительства РФ Михаила Мишустина с назначением на пост премьера России, отметив его богатый опыт в госуправлении.

"Позвольте вас поздравить с назначением на должность председателя правительства Российской Федерации. [Президент России] Владимир Владимирович Путин вам оказал очень большое доверие, и Государственная дума хорошо поддержала вас. Это признание того, что у вас есть огромный опыт и высокий профессионализм в государственном управлении", - сказал он в ходе двусторонней беседы.

Киргизский глава выразил уверенность в том, что соответствующие качества обеспечат России стабильное развитие.

"За последние два года, как вы правильно заметили, российско-киргизские отношения, киргизско-российские отношения заметно активизировались: идет активный диалог во всех наших уровнях, - и особенно после государственного визита Владимира Владимировича Путина в Киргизскую Республику в марте 2018 года", - продолжил Жээнбеков.

Он также сообщил о том, что возлагает большие надежды на девятую межрегиональную конференцию, которая пройдет в Екатеринбурге. "Я уверен, что этот форум укрепит взаимоотношения нашего бизнеса и наших региональных чиновников", - подчеркнул президент Киргизии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичКиргизияРоссияЖээнбеков, Сооронбай Шарипович
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