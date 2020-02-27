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Президент Киргизии заявил, что сотрудничество с Россией значительно активизировалось

По словам Сооронбая Жээнбекова, во многом этому способствовали визиты российского президента Владимира Путина в Бишкек

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Взаимодействие Киргизии и России по всем направлениям в последнее время значительно активизировалось. Об этом заявил в четверг во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве глава киргизского государства Сооронбай Жээнбеков.

"Особо отмечаю, что за последние два года сотрудничество между нашими странами значительно активизировалось", - сказал он. По его словам, во многом этому способствовали визиты российского президента в Бишкек.

Президент Киргизии также пообещал "сделать все возможное", чтобы мероприятия начинающегося в четверг Перекрестного года России и Киргизии "прошли на высоком уровне". Как заверил Жээнбеков, киргизская сторона также надеется на успешное завершение предстоящего двухстороннего бизнес-форума.

"Мы будем надежными партнерами и союзниками России", - заверил глава Киргизии.

Президент Киргизии 27 февраля прибыл в столицу РФ с двухдневным рабочим визитом. В Москве он уже провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В четверг Жээнбеков также примет участие в церемонии открытия Года России в Киргизии и Года Киргизии в России, а 28 февраля посетит павильон "Киргизия" на ВДНХ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКиргизияРоссияЖээнбеков, Сооронбай Шарипович
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