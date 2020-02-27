Опрос: большинство украинцев против продажи сельхозземли

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Большинство украинцев не поддерживают земельную реформу, которая предусматривает продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованные в четверг Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, по данным опроса, 62% граждан проголосовали бы на референдуме против продажи земли. В то же время 15% готовы поддержать продажу земли, а 18% не принимали бы участия в голосовании.

Как сообщил КМИС, с ноября 2019 года по февраль 2020 года доля сторонников земельной реформы снижалась: если в ноябре таких было 22%, в декабре - 19%, то в феврале - 15%.