20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: большинство украинцев против продажи сельхозземли

Поддержать реформу готовы только 15% респондентов, сообщили в Киевском международном институте социологии

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Большинство украинцев не поддерживают земельную реформу, которая предусматривает продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованные в четверг Киевским международным институтом социологии (КМИС).

На эту тему

Так, по данным опроса, 62% граждан проголосовали бы на референдуме против продажи земли. В то же время 15% готовы поддержать продажу земли, а 18% не принимали бы участия в голосовании.

Как сообщил КМИС, с ноября 2019 года по февраль 2020 года доля сторонников земельной реформы снижалась: если в ноябре таких было 22%, в декабре - 19%, то в феврале - 15%.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
В Кабуле произошел взрыв
Информация о пострадавших пока не поступала
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС