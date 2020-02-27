Германия выделит дополнительно €4 млн на гуманитарную помощь Украине

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Германии выделит в текущем году дополнительно €4 млн в качестве гуманитарной помощи Украине, в 2021 году предусмотрены еще €2 млн. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД ФРГ.

Средства пойдут на проекты, которые реализует Международное обществе Красного креста. Как отмечается, ранее правительство ФРГ уже приняло решение о выделении в текущем году €2 млн на поддержку Украины.

Всего власти Германии за 2019-2021 годы одобрили выделение €12,3 млн в качестве гуманитарной помощи стране. В основном они пошли и пойдут на проекты на востоке Украины для преодоления последствий конфликта в Донбассе, в том числе на оказание поддержки, в том числе медицинской, внутренне перемещенным лицам, отметили в МИД.