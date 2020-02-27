20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Германия выделит дополнительно €4 млн на гуманитарную помощь Украине

Средства пойдут на проекты Международного общества Красного креста и преодоление последствий конфликта в Донбассе

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Германии выделит в текущем году дополнительно €4 млн в качестве гуманитарной помощи Украине, в 2021 году предусмотрены еще €2 млн. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД ФРГ.

Средства пойдут на проекты, которые реализует Международное обществе Красного креста. Как отмечается, ранее правительство ФРГ уже приняло решение о выделении в текущем году €2 млн на поддержку Украины.

Всего власти Германии за 2019-2021 годы одобрили выделение €12,3 млн в качестве гуманитарной помощи стране. В основном они пошли и пойдут на проекты на востоке Украины для преодоления последствий конфликта в Донбассе, в том числе на оказание поддержки, в том числе медицинской, внутренне перемещенным лицам, отметили в МИД.

Теги
УкраинаГермания
Реклама на ТАСС
Жээнбеков отметил личный вклад Медведева в развитие российско-киргизских отношений
Президент Киргизии признался, что ему "на душе было очень тяжело", когда Медведев покинул пост премьер-министра России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС