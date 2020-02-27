Президент Киргизии высоко оценил роль России в отстаивании правды о войне

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков высоко оценил роль России в отстаивании правдивой истории Великой Отечественной войны. Об этом он заявил в четверг в Москве во время церемонии открытия Года РФ в Киргизии и Года Киргизии в России.

"Велика роль России в отстаивании правды о войне", - сказал он. По его словам, Бишкек в этом полностью поддерживает усилия президента России Владимира Путина, направленные на "недопущение искажения истории Второй мировой войны".

"В этом году мы отмечаем славную страницу нашей общей истории - 75-летие Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Наша святая обязанность - бережно сохранить и передать потомкам правду о самой страшной войне в истории человечества. Мы не забудем мужество и стойкость наших отцов и дедов", - заверил глава государства.

Жээнбеков отметил, что Россия является "мировой державой, которая имеет внушительный вес на международной арене".

"Россия - наш близкий, надежный союзник и долгосрочный стратегический партнер. Выражая волю наших народов, мы выступаем единой позицией в составе интеграционных и военно-политических объединений. Это прежде всего, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС", - подчеркнул Жээнбеков.

Он также заверил, что Киргизия и впредь будет укреплять дружбу двух народов и развивать долгосрочные союзнические отношения с Россией.

Братские отношения

Культурные, духовные, братские отношения народов России и Киргизии остаются неразрывными, заявил Жээнбеков. "Сегодняшнее событие является выражением общих устремлений наших народов быть еще ближе. Киргизский народ еще полтора века назад из всех возможных вариантов развития выбрал судьбу быть вместе с народом России", - сказал он.

По оценкам главы государства, Киргизия с уважением относится к "общей, совместной с Россией истории". "Как показала история, это было верным шагом. Мы сегодня отдаем дань уважения мудрости и дальновидности наших предков, принявших это решение", - считает президент республики. "Неоспорим тот факт, что за семь десятилетий нахождения Кыргызстана в составе единого советского государства у нас произошло бурное развитие образования, науки, культуры и промышленности", - уверен Жээнбеков.

Он напомнил, что прошло почти 30 лет с момента обретения Киргизией независимости. "Но культурные, духовные, братские отношения наших народов остались неразрывными. Несмотря на все перипетии постсоветской истории, мы остались близкой, братской, дружественной страной с Россией", - заверил он.

Президент Киргизии прибыл в Москву 27 февраля с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого он провел уже переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным и заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.