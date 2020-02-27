Бывший киевский судья предстанет перед судом за решения против участников "майдана"

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева, который рассматривал дела в отношении участников протестной акции в феврале 2014 году (так называемого "евромайдана"). Об этом сказано в сообщении ГБР.

По мнению следствия, судья выносил "заведомо неправосудные определения об избрании относительно участников мирных акций протеста мер пресечения в виде содержания под стражей". Кроме того, ему вменяется осуществление незаконного препятствования организации и проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций, которые имели место 18 февраля 2014 года.

В случае вынесения обвинительного приговора судье грозит тюремное заключение на срок от пяти до восьми лет.

События на "майдане"

21 ноября 2013 года, ровно за неделю до ожидавшегося на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом. В ответ тогдашняя оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента. На площадь Независимости вышли демонстранты. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные радикалы захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года, когда за один день погибли 53 человека. Всего же в период с 18 по 20 февраля погибшими с обеих сторон считаются порядка 100 человек.