Посла Мали вызвали в МИД Франции из-за слов о "недостойном поведении" французских военных

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Посол Мали в Париже Тумани Джиме Диалло был вызван в МИД республики после его слов о недостойном поведении в его стране солдат Иностранного легиона. Об этом в четверг сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источники в дипведомстве.

"Мы выразили возмущение его необоснованными и шокирующими высказываниями", - отметили в МИД Франции.

Джиме Диалло, выступая в среду в Сенате Франции на слушаниях, посвященных ситуации в Сахеле (включает Мали, Нигер, Чад, Мавританию и Буркина-Фасо - прим. ТАСС), сказал, что находящиеся в столице Мали солдаты Иностранного легиона ведут себя неподобающе и создают проблемы. Министерство вооруженных сил Франции сочло заявление малийского посла "не только лживым, но и недопустимым и неподобающим".

Солдаты одного из парашютных полков Иностранного легиона входят в состав французского контингента численностью в 5,1 тыс. человек, участвующего в операции "Бархан", направленной на борьбу против исламистских боевиков в Сахеле. После заявления малийского посла в среду главный штаб французских вооруженных сил уже опубликовал уточнение, подчеркнув, что в столице страны, Бамако, "нет расквартированных солдат Иностранного легиона" и что они не посещают этот город.