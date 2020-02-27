Пенс раскритиковал социализм, фактически исключив СССР из победителей во Второй мировой

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Майк Пенс, критикуя социализм, фактически вычеркнул Советский Союз из числа держав - победительниц во Второй мировой войне. С высказываниями соответствующего содержания он выступил в четверг на проходящей в пригороде Вашингтона ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США, представитель которой в настоящий момент занимает Белый дом.

"Свобода, а не социализм положила конец рабству, победила в двух мировых войнах и превратила Америку в луч надежды для всего человечества", - утверждает Пенс. Он неоднократно критиковал социализм в своей речи, носившей ярко выраженный агитационный характер в связи с предстоящими в ноябре в США всеобщими выборами. По мнению Пенса, Демократическая партия США сейчас стремится взять на вооружение "провалившуюся политику социализма". В связи с этим Пенс напомнил об обещании нынешнего президента США Дональда Трампа: "Америка никогда не станет социалистической страной".

Заявления республиканца Пенса объяснялись тем, что в предвыборной гонке среди демократов на позиции лидера начинает выходить сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, именующий себя "демократическим социалистом".

Заместитель руководителя администрации США также обрушился с критикой на те государства Западного полушария, которые решили выбрать социалистическую модель развития или использовали ее в прошлом. В связи с этим Пенс подчеркнул, что Соединенные Штаты будут и дальше выступать против правительства Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро. "Администрация [США] продолжит решительно поддерживать народ Венесуэлы, пока свобода и демократия не будут восстановлены", - сказал вице-президент.

Он призвал однопартийцев активно и решительно поддерживать Трампа, чтобы обеспечить его переизбрание в ноябре. "Потребуется еще по меньшей мере четыре года, чтобы осушить это болото", - заявил Пенс. Трамп множество раз провозглашал намерение "осушить болото" вашингтонской бюрократии, заявляя, что госаппарат США зачастую действует, игнорируя интересы основной части населения страны, а также волеизъявление избирателей.