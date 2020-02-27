Митрополит Киевский Онуфрий возглавил многотысячное шествие протеста в Подгорице

БЕЛГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) возглавил протестную литию в столице Черногории Подгорице, собравшую несколько десятков тысяч человек. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии.

"Верующие Черногории оказывают молитвенное сопротивление навязыванию беззакония правительства о свободе вероисповедания. Его Блаженство митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий своим посещением оказал поддержку праведной борьбе Сербской православной церкви в Черногории. После доксологии и молебного канона Пресвятой Богородице митрополит Онуфрий вместе с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием возглавил крестный ход по улицам Подгорицы, в котором участвовали десятки тысяч людей", - говорится в сообщении.

Массовую литию в городе Мойковац возглавил епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий. Многотысячные крестные ходы прошли также в во втором по величине городе страны Никшиче, а также в Беране, Биелом-Поле, Плевле, Герцег-Нови, Баре, Жабляке, Плужине, Андриевице.

Принятие закона и протестные шествия

Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" был принят парламентом Черногории в ночь на 27 декабря 2019 года. В его поддержку выступила правящая коалиция - 45 депутатов из 45 присутствовавших, поскольку перед голосованием все представители оппозиции были задержаны полицейскими в здании парламента. Несмотря на начавшиеся протесты, 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович. Документ предусматривает изъятие церковной собственности у СПЦ, речь идет более чем о 650 святынях, включая особо почитаемый во всем православном мире монастырь Острог.

Принятие закона вызвало массовые акции протеста верующих как в Черногории, так и в Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины). Дважды в неделю - в четверг и воскресенье - верующие собираются на массовые молебны, а после этого выходят на особые церковные протестные шествия - литии. Численность таких шествий в Черногории в последние недели неуклонно увеличивается, достигая, согласно информации пресс-службы Черногорско-Приморской митрополии, 150-250 тыс. человек. По данным аналитиков, протесты стали самыми массовыми в Европе новейшего времени в процентном отношении к численности населения республики, которая составляет 628 тысяч человек.

Черногорская митрополия отмежевалась от любых проявлений политики в рамках этих акций и призвала оппозиционных лидеров не использовать литии в своих политических целях. Теперь все шествия в Черногории проходят под единственным лозунгом - "Не отдадим святыни!".

В ответ на массовые акции власти начали задерживать участников молебнов, увольнять с работы полицейских, хотя они в тот момент не находились при исполнении служебных обязанностей. Власти также попытались организовать альтернативный митинг, однако людей на него пришло значительно меньше, несмотря на финансовую поддержку со стороны правящей партии, которая оплачивала бензин, необходимый для проезда до места проведения акции, а также выдавала по €20 каждому участнику.

"Черногорский томос"

Ранее в интервью ТАСС архиерей СПЦ митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий рассказал, что впервые о так называемой черногорской церкви власти заговорили еще в 70-80-е годы прошлого века. Однако, по его словам, "черногорская церковь" никем не признана, кроме украинских раскольников.

Джуканович ранее обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В свою очередь Амфилохий, комментируя высказывания Джукановича, отметил, что президент "сам пытается быть главой церкви" и что "это первый случай в истории, когда атеист создает церковь".

Президент Сербии Александар Вучич в связи с этим попросил правительство Черногории еще раз рассмотреть целесообразность закона, который "неминуемо ухудшит добрые отношения между Белградом и Подгорицей". В ответ из Подгорицы прозвучал резкий комментарий, в котором Белграду напомнили о черногорской независимости и указали, что правительство Черногории самостоятельно формирует свою законодательную систему и никому не позволит влиять на этот процесс.