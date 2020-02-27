Пентагон обвинил Россию и КНР в подрыве военных и экономических преимущества США в космосе

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай наращивают свои силы в космосе, подрывая тем самым военные и экономические преимущества, которыми ранее обладали Соединенные Штаты. С таким утверждением выступил глава командования Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд на состоявшихся в четверг слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Китай и Россия продолжают создавать и модернизировать свои силы в космосе. Они создают эти силы для своих собственных целей, а также для того, чтобы лишить нас военных и экономических преимуществ, которыми обладали США и их союзники в течение десятилетий. Эти преимущества оказываются подорванными", - сказал он.