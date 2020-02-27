20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пентагон обвинил Россию и КНР в подрыве военных и экономических преимущества США в космосе

При этом в Вашингтоне признали, что Москва и Пекин продолжают создавать и модернизировать свои силы в космосе

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай наращивают свои силы в космосе, подрывая тем самым военные и экономические преимущества, которыми ранее обладали Соединенные Штаты. С таким утверждением выступил глава командования Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд на состоявшихся в четверг слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Китай и Россия продолжают создавать и модернизировать свои силы в космосе. Они создают эти силы для своих собственных целей, а также для того, чтобы лишить нас военных и экономических преимуществ, которыми обладали США и их союзники в течение десятилетий. Эти преимущества оказываются подорванными", - сказал он.

Теги
СШАРоссияКитай
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Турецкие военные попали под обстрел в Идлибе
В результате нападения погибли девять солдат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС