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Глава СТРАТКОМ ушел от ответа на вопрос, создают ли США новый вид ядерных боеголовок

Они фигурируют в проекте американского федерального бюджета на 2021 финансовый год под обозначением W93

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард ушел от ответа на вопрос, создает ли Пентагон новый вид ядерных боеголовок, которые фигурируют в проекте американского федерального бюджета на 2021 финансовый год под обозначением W93.

На состоявшихся в четверг слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Ричарда спросили, является ли W93 "новым оружием". "W93 - это новая программа закупок, которая использует существующий проект и существующие компоненты для обеспечения потребностей, которые есть у меня (как у главы СТРАТКОМ - прим. ТАСС)", - сказал он.

"Хорошо, это новая программа закупок, но является ли это новым оружием?" - уточнил свой вопрос конгрессмен. "Это новая программа закупок", - заявил глава СТРАТКОМ. "Мы только сейчас начинаем ее", - добавил он, вновь отказавшись отвечать прямо на поставленный вопрос.

Разговор на слушаниях еще несколько раз возвращался к теме W93. "W93 - это одна из тех вещей, которые заставляют меня гордиться тем, что я - американец, поскольку мы смогли начать такую программу закупок, как W93", - сообщил Ричард, так и не прояснив, представляет ли этот проект новый вид боеголовок или же модификацию существующих.

Новое обозначение боеголовок привлекло внимание в связи с тем, что с момента создания в 1980-х годах боеголовок W88 все последующие боеголовки обозначались как их модификации. W93 впервые с тех пор получила новое буквенно-цифровое обозначение. Пентагон не раскрывал детали программы.

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