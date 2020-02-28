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Сенаторы США просят ввести санкции против чиновников РФ, "нарушающих права человека"

Соответствующую резолюцию представили сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и его коллега-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и его коллега-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин представили в четверг резолюцию, в которой содержится призыв к администрации президента США Дональда Трампа ввести санкции против должностных лиц России, которые, по их мнению, несут ответственность за нарушение прав человека. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Рубио.

В резолюции, которая приурочена к пятой годовщине убийства российского политика Бориса Немцова, содержится "настоятельный призыв к администрации Трампа использовать предоставленные Конгрессом средства для введения санкций против российских должностных лиц", которые, как утверждается в документе, ответственны за нарушения прав человека.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Законодатели так выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

В октябре прошлого года, комментируя предыдущую подобную резолюцию Рубио и Кардина, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такие призывы недальновидны. Министр напомнил, что сенаторы - известные антироссийски настроенные политики, а ограничительные меры "не будут работать".

Теги
СШАРоссияТрамп, Дональд
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