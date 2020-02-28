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Сирийско-турецкий конфликт
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Помпео: США работают над тем, чтобы добиться прекращения огня в Идлибе

По словам госсекретаря, Соединенные Штаты пока не преуспели в этом вопросе

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов работают над тем, чтобы добиться прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, однако пока не достигли прогресса в этом вопросе. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в пятницу на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Поставленная [перед] нами миссия - дипломатическая: склонить стороны [конфликта] к прекращению огня. <...> У нас есть резолюция 2254 СБ ООН, предназначенная для поиска политического решения конфликта, которой, к сожалению, не будет придерживаться [сирийский] режим, иранцы не будут придерживаться. Мы не смогли добиться прогресса там", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Теги
СШАСирияТурцияПомпео, Майкл (Майк)Сирийско-турецкий конфликт
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