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США подготовят резолюцию СБ ООН об оружейном эмбарго в отношении Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Россия и Китай не станут применять право вето в отношении данной резолюции

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены подготовить резолюцию Совета Безопасности ООН, предусматривающую сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом сообщил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, он напомнил, что, в соответствии с положениями Совместного всеобъемлющего плана действий, который был подписан постоянной пятеркой СБ ООН и Германией с Ираном в 2015 году, Тегеран с октября сможет приобретать оружие и военную технику у зарубежных поставщиков.

"Мы работаем на дипломатическом поприще, надеемся, что европейцы серьезно отнесутся к этому риску, к тому, что Ирану будут продаваться китайские оружейные системы, российские оружейные системы. Уверен, что они (Россия и Китай - прим. ТАСС) уже готовятся поставлять эти вооружения с наступлением октября", - заявил Помпео. В связи с этим, уточнил он, Вашингтон попробует добиться выработки в СБ ООН резолюции, сохраняющей в силе запрет на продажу оружия Ирану. "<...> Мы (США - прим. ТАСС) будем работать в ООН, попытаемся убедить россиян и китайцев не применять право вето в отношении данной резолюции. И мы будем призывать европейских коллег использовать имеющиеся у них инструменты, чтобы предотвратить возобновление законной продажи обычных вооружений самому крупному государству - спонсору терроризма", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Администрация США считает Иран самой крупной страной - спонсором терроризма в мире.

Между тем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил 26 февраля в Вене, что Москва будет решительно противостоять попыткам США "активировать оружейное эмбарго и возобновление санкций в СБ ООН" в отношении Ирана. По его словам, "СБ ООН не должен превращаться в игрушку в руках Вашингтона".

Теги
СШАИранРоссияКитай
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