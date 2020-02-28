Трамп выразил поддержку Эрдогану в связи с ситуацией в Идлибе

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом выразил "поддержку усилий Анкары по деэскалации ситуации на северо-востоке Сирии". Об этом говорится в распространенном в пятницу вечером сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования и осудил атаку, в результате которой погибли турецкие военные, - отмечается в тексте. - Президент Трамп подтвердил поддержку усилий Турции по деэскалации ситуации на северо-востоке Сирии и предотвращению гуманитарной катастрофы". Трамп и Эрдоган выступили с утверждением, что Сирия, Россия и Иран должны "прекратить наступление, пока не погибло больше невинных людей".