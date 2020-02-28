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Сирийско-турецкий конфликт

Трамп выразил поддержку Эрдогану в связи с ситуацией в Идлибе

Лидеры США и Турции выступили с утверждением, что Сирия, Россия и Иран должны "прекратить наступление, пока не погибло больше невинных людей"

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом выразил "поддержку усилий Анкары по деэскалации ситуации на северо-востоке Сирии". Об этом говорится в распространенном в пятницу вечером сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

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"Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования и осудил атаку, в результате которой погибли турецкие военные, - отмечается в тексте. - Президент Трамп подтвердил поддержку усилий Турции по деэскалации ситуации на северо-востоке Сирии и предотвращению гуманитарной катастрофы". Трамп и Эрдоган выступили с утверждением, что Сирия, Россия и Иран должны "прекратить наступление, пока не погибло больше невинных людей".

Теги
СШАИранСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдСирийско-турецкий конфликт
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