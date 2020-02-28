Саммит "Альянса цивилизаций" ООН пройдет в столице Марокко

РАБАТ, 28 февраля. /ТАСС/. Фес в конце 2020 года станет местом проведения Всемирного саммита "Альянса цивилизаций" ООН (UNAOC). Об этом, как передает информационное агентство Maghreb Arabe Press, сообщил в пятницу в Рабате высокий представитель "Альянса цивилизаций", бывший глава МИД Испании Мигель Анхель Моратинос.

В столице Марокко он встретился с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насером Буритой. Всемирный саммит, по словам Моратиноса, состоится в период с 29 ноября по 2 декабря.

"Город Фес был выбран [местом проведения встречи] из-за его древнего характера и духовного символизма", - сказал Моратинос. "Часто говорят о необходимости спасения планеты, но мы также обязаны учиться жить вместе, уважать друг друга и принимать существование различных религий, культур и цивилизаций, и Марокко воплощает в себе это", - подчеркнул он.

Всемирный саммит "Альянса цивилизаций" ООН впервые пройдет на территории Африканского континента.

Во имя предотвращения конфликта

Инициатива учреждения "Альянса цивилизаций" принадлежит экс-премьеру Испании Хосе Луису Родригесу Сапатеро, который во время 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2004 году предложил создать организацию для предотвращения конфликта между Востоком и Западом на фоне терактов, совершенных экстремистской организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в начале 2000-х в США и Испании, а также войны в Ираке, начавшейся в 2003 году.

Организация финансируется из добровольного целевого фонда, средства которого складываются из взносов правительств, международных структур и учреждений, фондов и частных лиц. Секретариат расположен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, "Альянс цивилизаций" играет важную роль в искоренении религиозной и расовой ненависти.

С ноября 2018 года должность высокого представителя "Альянса цивилизаций" ООН занимает Моратинос, сменивший представителя Катара Насира Абдель Азиза ан-Насера.