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Сирийско-турецкий конфликт

В Анкаре сообщили, что в Идлибе погиб турецкий военный

По данным Министерства национальной обороны, еще двое получили ранения в результате артиллерийского обстрела

АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Турецкий военнослужащий погиб в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило в пятницу Министерство национальной обороны Турции.

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"Один наш военнослужащий погиб, еще двое получили ранения в результате артиллерийского обстрела", - отмечается в коммюнике.

Очередное обострение ситуации вокруг Идлиба произошло в ночь на пятницу. Турецкая сторона выступила с утверждением о гибели 33 своих военнослужащих в результате удара сирийских правительственных сил. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским военным, уточнив позднее, что были поражены более 200 целей. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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