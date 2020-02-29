NYT: лидеры демократов в США готовы пойти на раскол партии из-за кандидатуры Сандерса

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Руководство Демократической партии США готово пойти на раскол в партийных рядах, лишь бы не допустить выдвижения сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса кандидатом на пост президента. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на представителей руководства партии.

"Десятки бесед с лидерами демократов, состоявшиеся на этой неделе, свидетельствуют о том, что они не только всерьез обеспокоены кандидатурой Сандерса, но и готовы пойти на риск внутрипартийных разногласий для того, чтобы блокировать его кандидатуру на съезде партии в июле, если у них появится такая возможность", - пишет газета.

Издание отмечает, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) слышат постоянные предостережения по поводу того, что выдвижение Сандерса кандидатом от Демократической партии приведет к провалу демократов на ноябрьских выборах, когда будет избираться президент США, 35 сенаторов и все 435 членов Палаты представителей.

"От Калифорнии до Северной и Южной Каролины, от Северной Дакоты до Огайо лидеры партии заявляют, что они обеспокоены тем, что Сандерс, позиционирующий себя в качестве демократического социалиста и имеющий активную, но ограниченную по масштабам поддержку, проиграет на выборах президенту Дональду Трампу и и подорвет позиции умеренных демократических кандидатов на выборах в Палату представителей и в Сенат", - говорится в публикации.

По итогам собраний партийных активистов в штатах Айова и Невада, а также первичных выборов в штате Нью-Гэмпшир сенатор Сандерс уже заручился поддержкой 45 делегатов национального съезда демократической партии, где будет названо имя соперника Трампа на выборах. Экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж поулчил пока 25 голосов, экс-вице-президент США Джозеф Байден - 15 голосов, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - восемь и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар - семь голосов. Для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться 1991 голосом делегатов.

Как следует из итогов общенационального опроса, представленных в пятницу телекомпанией Fox News, Сандерса поддерживает 31% избирателей-демократов, в то время как Джозефа Байдена - 18% и экс-мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга - 16%. В опросе, проводившемся 23-26 февраля, участвовала тысяче человек и степень погрешности результатов оценивается в плюс-минус 3%.