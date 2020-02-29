В Словакии пройдут парламентские выборы

ПРАГА, 29 февраля. /ТАСС/. Выборы депутатов однопалатного Национального совета пройдут в субботу в Словакии. Это уже 10-е парламентские выборы на многопартийной основе после "Бархатной революции" 1989 года в Чехословацкой Социалистической Республике и восьмые в истории суверенного государства, провозглашенного 1 января 1993 года.

Более 4,4 млн избирателей Словакии, население которой составляет 5,4 млн человек, определят, какие из 24 зарегистрированных для участия в выборах политических субъектов преодолеют установленный конституцией 5-процентный барьер и на предстоящие четыре года проведут кандидатов в 150-местный высший законодательный орган.

"Речь идет о 23 партиях и одной партийной коалиции. Первоначально для участия в выборах зарегистрировалось 25 политических субъектов, но неделю назад партия "Голос правых сил" объявила, что выходит из предвыборной гонки. Она призвала сторонников из числа избирателей отдать голоса кандидатам от более крупной праволиберальной партии "Свобода и солидарность", - сообщили ТАСС в ЦИК республики.

Около 6 тыс. избирательных участков откроются в 07:00 по центральноевропейскому времени (09:00 мск) и завершат работу в 22:00 (00:00 мск). После этого ожидается публикация итогов экзитпола. Окончательные результаты выборов огласит в воскресенье на пресс-конференции в Братиславе председатель ЦИК.

Участвовать в волеизъявлении имеют право граждане, достигшие 18 лет. Впервые отдать свой голос на парламентских выборах смогут примерно 213 тыс. человек. Есть также возможность проголосовать через интернет. Ею, как отметили в ЦИК, в основном пользуются словаки, проживающие за рубежом.

Расстановка сил

Партия "Направление - социальная демократия" (НСД), представители которой последние восемь лет возглавляют правительство Словакии, опирается на наибольшую поддержку избирателей. Таковы итоги подавляющего большинства опросов населения, которые прошли в январе и феврале. Социологи прогнозируют, что социал-демократы получат от 15,6% до 22,5% голосов избирателей.

Между тем, согласно результатам исследования от 26 февраля, наибольшее количество голосов наберет либеральная партия "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ). Она может получить поддержку 19,1% словаков, которые намерены прийти на избирательные участки.

Тем не менее, братиславские политологи склонны считать, что наибольшего успеха добьются кандидаты от партии НСД. Социал-демократы за несколько дней до выборов успели, в частности, провести через парламент вызвавший положительный отклик в обществе закон об обязательной ежегодной выплате пенсионерам перед рождественскими праздниками 13-й пенсии.

Партия ОЛНЛ занимает второе место в рейтинге приоритетов избирателей. Серьезный успех предрекают и праворадикальной политической силе "Котлебовцы - Народная партия "Наша Словакия". Ее кандидатов намерены поддержать до 12,8% избирателей.

Остальные влиятельные партии республики могут рассчитывать на голоса от 1,5% до 12,3% избирателей. Шансы пройти в парламент имеют, согласно опросам, восемь политических субъектов.

Убийство журналиста и рейтинг социал-демократов

Между тем, на рейтинге социал-демократов крайне негативно отразилось убийство репортера словацкого сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Они погибли 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе страны.

Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о контактах двух чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьер-министра лидера партии НСД Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.

Многие словаки разочарованы выявленными СМИ контактами между оказавшимися на скамье подсудимых фигурантами дела об убийстве журналиста с представителями властей, тесно связанными с социал-демократами. По сравнению с ситуацией перед парламентскими выборами 2016 года рейтинг НСД среди избирателей снизился почти вдвое.

Формирование кабинета

Словацкие политологи, анализируя политические симпатии избирателей, подчеркивают, что ни одна из партий не получит большинства в высшем законодательном органе, а переговоры о создании правительственной коалиции будут сложными и могут завершиться безрезультатно. Такое развитие событий прогнозирует и президент Словакии Зузана Чапутова. Она не исключает возможность формирования кабинета министров из чиновников-профессионалов или скорое проведение в республике внеочередных парламентских выборов.