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Распространение коронавируса нового типа

Генсек ООН из-за коронавируса попросил сократить масштаб в конференции по правам женщин

Он предложил ограничить уровень участия в мероприятии теми представителями, которые уже находятся в США

ООН, 29 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Комиссии по положению женщин, заседание которой пройдет в Нью-Йорке с 9 по 20 марта, с предложением ограничить уровень участия в мероприятии теми представителями, которые уже находятся в США. Об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Сессия Комиссии проходит в ООН ежегодно, в ней принимают участие представители системы ООН, государств-членов и гражданского общества из всех стран мира.

"Учитывая быстро меняющуюся ситуацию с вирусом <...> и необходимостью находить баланс между поддержанием работы ООН и обеспечением здоровья людей, генеральный секретарь предложил Комиссии по положению женщин уменьшить масштаб встречи, сократив число участников до представителей, находящихся в Нью-Йорке. Это все равно позволит комиссии принимать решения и выполнить свой мандат", - отметил Дюжаррик.

Он пояснил, что предложение генерального секретаря основано на консультациях с отделом медицинского обслуживания ООН и Всемирной организацией здравоохранения. При этом конечное решение об уровне участия остается за самими участниками мероприятия. "Они обсудят этот вопрос в понедельник, - информировал Дюжаррик. - Секретариат примет любое решение стран - членов ООН".

Комиссия по положению женщин является функциональным органом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Она занимается обзором осуществления международных стандартов по защите и продвижению прав женщин и разработкой предложений по их надлежащему выполнению.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно официальным данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.

Теги
СШАГутерриш, АнтониуРаспространение коронавируса нового типа
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