В Польше начались учения с участием военных из США

"Мы начали крупнейшие за много лет учения Defender-Europe 20. В них примут участие 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. из США. Первые военнослужащие армии США уже пересекли польскую границу", - рассказал министр.

ВАРШАВА, 29 февраля. /ТАСС/. Масштабные военные учения Defender-Europe 20 ("Защитник Европы 20") начались в Польше со вступления на ее территорию первых колонн солдат и военной техники США. Об этом сообщил в субботу в Twitter министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

В течение нескольких недель в Польшу прибудет несколько тысяч американских солдат и военнослужащих других стран НАТО, в основном из Германии и Великобритании. В составе колонн будут двигаться несколько десятков машин. Среди них многоцелевые внедорожники семейства HMMWV ("Хамви"), специализированные низкорамные машины, грузовики, автоцистерны. Большую часть тяжелого вооружения планируется перебросить по железной дороге. Задействованы также военные и гражданские аэродромы.

Как заверил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак, Польша готова к проведению учений, в том числе в условиях распространения в Европе нового коронавируса. "Если какой-либо случай появится, мы в Польше готовы предоставить помощь такому человеку. Во-первых, есть процедуры, во-вторых, больницы готовы к тому, чтобы эффективно действовать в случае угрозы", - указал он.

Цели и масштаб

Учения Defender-Europe 2020 станут самыми масштабными за 25 лет маневрами США в Европе. Как ранее пояснил ТАСС военный источник в НАТО, это будут именно американские маневры под американским командованием. Структуры Североатлантического альянса будут играть в ходе учений подчиненную роль, занимаясь логистикой и координацией действий контингентов 17 стран - партнеров США, которые примут участие в маневрах.

Всего в учений из США в Европу будет доставлено порядка 20 тыс. солдат. Центром их проведения станет Германия, однако различные элементы этих маневров будут проходить на территории 10 государств НАТО, в том числе близ российских границ с Польшей и странами Балтии.

Министерство обороны Польши считает, что эти учения демонстрируют "стремление США защищать европейских союзников и партнеров". "Как и многие другие маневры с участием союзников по НАТО, Defender-Europe 20 носят оборонительный характер и не направлены против кого-либо", - заверили в ведомстве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с редколлегией "Российской газеты" предупредил, что Москва отреагирует на учения Defender-Europe 20 "таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков". По его словам, те, кто провоцируют такого рода абсолютно неоправданные учения, "хотят, чтобы ответные меры последовали с тем, чтобы и дальше нагнетать напряженность".