Зеленский созывает внеочередное заседание Рады по вопросу состава правительства

КИЕВ, 29 февраля. /ТАСС/. Одной из тем внеочередного заседания Верховной рады 4 марта, проведение которого инициировал президент Украины Владимир Зеленский, станет изменения в составе кабинета министров. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

"Президент Владимир Зеленский соберет заседание Верховной рады страны для того, чтобы рассмотреть важные законы и привести в кабинет министров новые лица", - сказал Арахамия.

Первой причиной созыва внеочередного заседания он назвал необходимость принятия ряда важных законов, которые невозможно принять в обычном режиме, потому что рассматриваются поправки к законопроекту о земле. Второй причиной он назвал усиление правительства новыми кадрами.

"Приближается экономический кризис. Якобы есть признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса. Необходимо превратить кабмин фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, надо сделать несколько кадровых решений. Мы хотим усилить кабмин, сделать его более оперативным, более опытным. Кого-то надо привлечь к работе, а кого-то убрать из правительства", - добавил глава фракции.

При этом он отказался назвать фамилии тех, кто может войти в состав обновленного кабинета министров, уточнив лишь, что в нем не будет предпринимателя Сергея Тигипко, которого эксперты прочат на пост главы правительства.

В то же время, как пишет украинское издание "Новое время", ссылаясь на свои источники, премьер-министр Алексей Гончарук повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому, где настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу. Источники издания также сообщили, что позиции Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы офиса президента. Новым временным главой кабмина, по данным издания, может стать Денис Шмыгаль. Он недавно назначен вице-премьером в правительстве. До этого он занимал должности директора ДТЭК Бурштынская ТЭС, а также и.о. заместителя генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго". До назначения в правительство работал в должности губернатора Ивано-Франковской области.