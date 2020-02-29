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Глава Пентагона заявил, что США аннулируют соглашение с талибами, если те его нарушат

Марк Эспер подчеркнул, что Вашингтон будет "внимательно следить за действиями талибов"

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Вашингтон без колебаний разорвет соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ), если оно не будет выполнять взятые на себя обязательства. Об этом глава Пентагона Марк Эспер заявил в субботу на пресс-конференции в Кабуле.

"Мы призываем "Талибан" придерживаться своих обязательств, как прописано в соглашении с США, в том числе поддерживая продолжающееся снижение уровня насилия в стране. <...> Если "Талибан" не будет выполнять свои обязательства, они лишатся возможности сесть [за стол переговоров] с афганцами и обсудить будущее своей страны. Более того, США без колебаний аннулируют соглашение", - отметил министр, слова которого приводит пресс-служба американского оборонного ведомства.

Эспер подчеркнул, что США будут "внимательно следить за действиями талибов". "Если талибы будут выполнять договоренности, США, согласно условиям, начнут сокращать свое военное присутствие [в Афганистане]. Помимо этого, мы будем работать с другими членами коалиции над пропорциональным сокращением численности войск", - добавил глава Пентагона.

Теги
АфганистанСШАЭспер, Марк
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