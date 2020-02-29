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Сирийско-турецкий конфликт

В Бундестаге считают, что Эрдоган использует беженцев в политических целях

Депутат от фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Матиас Миддельберг назвал действия президента Турции безответственными

БЕРЛИН, 29 февраля. /ТАСС/. Депутат от фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Матиас Миддельберг назвал безответственными действия президента Турции Тайипа Эрдогана в свете его угрозы об открытии границ для беженцев. Об этом германский политик заявил в субботу в интервью агентству DPA.

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"Нельзя допустить повторения ситуации осени 2015 года", - подчеркнул Миддельберг. "Вместо того чтобы задействовать миллиарды евро ЕС для хорошего размещения [беженцев], он [Эрдоган] использует мигрантов в своей стране как средство для достижения политических целей", - полагает депутат.

"Глава МИД ФРГ [Хайко] Маас должен сейчас вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Жозепом Боррелем] как можно скорее выяснить, действительно ли еще соглашение между ЕС и Турцией или нет", - сказал Миддельберг.

В субботу Эрдоган заявил, что по меньшей мере 18 тыс. сирийских беженцев пересекли границу Турции с ЕС после того, как в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание не препятствовать проходу мигрантов в случае возникновения потока беженцев из Сирии.

Теги
ТурцияГерманияЭрдоган, Реджеп ТайипМаас, ХайкоБоррель, ЖозепСирийско-турецкий конфликт
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