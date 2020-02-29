Госдеп заявил, что межафганские переговоры могут проходить в Осло

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Вашингтон исходит из того, что переговоры между радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и другими афганскими сторонами, начало которых запланировано на 10 марта, могут проходить в столице Норвегии, однако окончательной ясности пока нет. Об этом заявил официальный представитель американской администрации на специальном брифинге, его стенограмму распространила в субботу пресс-служба Госдепартамента США.

Говоря о данном диалоге между сторонами, указанный представитель, имя и должность которого не разглашаются, отметил: "Они все еще проводят окончательное согласование относительно того, что местом [проведения переговоров] будет Осло". Как он добавил, "есть некоторые споры по этому вопросу, поскольку многие страны хотят поддержать данный процесс". Представитель констатировал, что окончательной ясности относительно места проведения межафганских переговоров пока нет.

На другом брифинге, стенограмму которого распространил в субботу Госдепартамент, отмечалось, что в межафганском диалоге, как ожидается, примут участие талибы, представители властей и оппозиции страны, члены общественных организаций. "США будут присутствовать, но это будут межафганские переговоры", - сказал представитель американской администрации.

Вместе с тем, как сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы хотели бы, чтобы переговоры прошли в Москве. "Талибы дают знать, что очень хотели бы (проведения межафганских переговоров - прим. ТАСС) в Москве. Им понравилось, как мы в Москве провели встречи межафганского диалога, предоставили им возможность самостоятельно, без чьего-либо вмешательства, обсуждать свои афганские проблемы", - пояснил спецпредставитель президента.

Мирное соглашение стало итогом переговоров, которые спецпредставитель США по Афганистану и талибы вели в Дохе с октября 2018 года. Свои подписи под документом поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель "Талибана" мулла Абдулла Гани Барадар.

Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон намерен к августу снять санкции с членов движения "Талибан", а также содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года. Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами, отмечается в документе, должны начаться 10 марта.