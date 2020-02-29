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Кризис на Украине

В ДНР призвали Киев не выдумывать компромиссные варианты для игнорирования "Минска"

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов рассмотреть "границы компромисса" с республиками Донбасса в вопросе совместного патрулирования на время проведения выборов в регионе

ДОНЕЦК, 29 февраля. /ТАСС/. МИД Донецкой народной республики (ДНР) призвал Киев отказаться принимать "желаемое за действительное", чтобы не выполнять пункты минских соглашений. Об этом в субботу говорится в заявлении главы МИД ДНР Натальи Никоноровой.

В пятницу, 28 февраля, в эфире украинского телевидения глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил, что Киев готов рассмотреть "границы компромисса" с республиками Донбасса в вопросе совместного патрулирования на время проведения выборов в регионе. По его мнению, к патрулированию можно привлечь "представителей местных общин".

"Рассуждения министра иностранных дел Украины о "границах компромисса", на который украинские власти готовы пойти в рамках урегулирования конфликта в Донбассе, наводит на мысль о том, шеф украинской дипломатии из раза в раз продолжает принимать желаемое за действительное. Однако границы реальности таковы, что впереди у него только разочарование - всем его выдумкам о Минских соглашениях суждено разбиться о юридически закрепленные обязательства Украины", - цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей.

Она напомнила украинской стороне, что все вопросы проведения выборов в Донбассе должны быть согласованы с представителями республик. "Киевскому руководству рано или поздно придется смириться с тем фактом, что абсолютно все условия и модальности проведения внеочередных местных выборов им нужно будет согласовывать с представителями республик. При этом в очередной раз напомним, что пока говорить о внеочередных выборах крайне преждевременно", - отметила глава МИД ДНР.

Никонорова в очередной раз отметила, что Киев забывает о выполнении минских договоренностей, когда затрагивает вопросы выборов. "Для начала надо выполнить все те этапы, которые, согласно комплексу мер, необходимо осуществить до начала дискуссии о выборах, а именно ввести в силу закон об особом статусе Донбасса, разработать и согласовать с республиками Донбасса все вытекающие нормативные правовые акты и соглашения, и, в обязательном порядке, изменения в конституцию для придания особому статусу постоянного характера", - подчеркнула она. Также глава МИД ДНР добавила, что "нельзя забывать о важности проработки и законодательного закрепления механизма недопущения преследования участников событий в Донбассе".

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