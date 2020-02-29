Глава Евросовета в разговоре с Эрдоганом призвал к деэскалации в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которого призвал к деэскалации ситуации в сирийском Идлибе. Об этом говорится в заявлении Евросовета, распространенном в субботу в Брюсселе.

"Сегодня он [Шарль Мишель] провел телефонный разговор с президентом Эрдоганом, в ходе которого выразил соболезнования в связи с гибелью турецких солдат и глубокую озабоченность по поводу человеческих страданий, вызванных продолжающимися боями в Идлибе, - отмечается в коммюнике. - Он призвал всех действующих лиц к деэскалации и приверженности устойчивому и долгосрочному прекращению огня и политическому решению в соответствии с резолюциями СБ ООН".

Кроме того, Мишель подчеркнул, что "предоставление гуманитарной помощи и доступа к нуждающемуся населению является ключевым приоритетом".

В документе отмечается, что глава Евросовета также следит за миграционной ситуацией. "ЕС активно поддерживает соглашение с Турцией и поддерживает Грецию и Болгарию в защите внешних границ ЕС", - говорится в документе.

Очередное обострение ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб произошло в ночь на 28 февраля. Турецкая сторона выступила с утверждениями о гибели 36 своих военнослужащих в результате удара сирийских правительственных сил. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей.

В Минобороны России сообщили, что боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") 27 февраля предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе. Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились в рядах наступавших боевиков, заявили в российском военном ведомстве. В министерстве заверили, что Воздушно-космические силы России в этом районе не применялись.