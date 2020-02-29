Экс-президент Абхазии заявил, что не делал обращений в поддержку ни одного кандидата

СУХУМ, 29 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Абхазии Рауль Хаджимба, подавший в отставку 12 января под давлением оппозиции заявил в субботу о том, что не делал обращений в поддержку того или иного кандидата, претендующего на высший пост в республике.

"Никаких обращений в поддержку ни одного кандидата я не делал. Если бы я считал нужным сделать обращение, то официально обратился бы к СМИ, на государственное телевидение, а не публиковал бы его в социальной сети", - цитирует Хаджимбу абхазское независимое издание "Нужная газета" в связи с распространенным в Facebook обращением, в котором Хаджимба якобы призывает поддержать на выборах министра экономики Адгура Ардзинбу.

Экс-президент подчеркнул, что "народ Абхазии сам может определиться с тем, за кого голосовать, и ему не нужны подсказки со стороны политиков". По его мнению, подобные действия свидетельствуют о том, что "некоторые кандидаты в президенты взяли курс на использование грязных технологий". Хаджимба, как отмечает издание, по данному факту намерен обратиться в генеральную прокуратуру.

ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на основании решения кассационной коллегии судей Верховного суда по административным правонарушениям, признавшей итоги второго тура выборов главы республики, прошедшего 8 сентября 2019 года, недействительными. Выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. На высший пост в республике претендуют три кандидата: один из лидеров оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания, вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба и экс-глава МВД Леонид Дзапшба.