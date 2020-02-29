Президент Сальвадора наложил вето на закон по примирению участников конфликта в 80-х годов

ТАСС, 29 февраля. Президент Сальвадора Найиб Букеле отказался подписывать Закон о национальном примирении, принятый на этой неделе парламентом страны, который допускает амнистию участников гражданской войны, длившейся в центральноамериканской стране с 1980 по 1992 год. Об этом в субботу сообщает агентство Prensa Latina.

Глава государства назвал "абсурдным" законопроект, поддержанный ранее 44 депутатами из 58 присутствовавших в зале заседаний. "Этот новый закон абсурден, поскольку дает прокурорам чрезвычайно короткий срок для рассмотрения по существу большинства совершенных военных преступлений", - приводит агентство его слова. Букеле отметил, что закон является неконституционным и нарушает ряд международных соглашений и договоров. После президентского вето документ направлен на рассмотрение в Верховный суд.

Гражданская война в Сальвадоре (1980-1992) велась между правительством страны и силами социалистической и коммунистической ориентации, объединенными во Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти (ФНОФМ). Конфликт завершился заключением мирного соглашения, роспуском вооруженных формирований противников властей и легализацией ФНОФМ, а также реформированием силовых структур. Его жертвами стали около 75 тыс. человек, 12 тыс. пропали без вести.