На западе Венесуэлы произошло нападение на участников шествия оппозиции

КАРАКАС, 29 февраля. /ТАСС/. Организованная венесуэльской оппозицией субботняя манифестация в городе Барксимето в западном штате Лара подверглась нападению. Об этом сообщил в своем Twitter депутат Альфонсо Маркина, участвовавший в шествии, которое возглавил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

"Режим отправил своих террористов, чтобы они сеяли страх, но они не помешают тому, чтобы мы были на улицах вместе с жителями штата", - говорится в записи. Неизвестные гражданские лица бросали в участников шествия камни и бутылки и, по некоторым данным, использовали огнестрельное оружие. Сведений о пострадавших не поступало. Оппозиционеры возложили ответственность за случившееся на проправительственные группировки, известные под общим названием "колективос".

Венесуэла на протяжении последних лет переживает социально-экономический кризис. Ситуация в стране обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.