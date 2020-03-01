Ограничения на въезд в Абхазию из-за коронавируса не распространяются на россиян

СУХУМ, 1 марта. /ТАСС/. Ограничения на въезд в Абхазию иностранцев из-за коронавируса, которые вводятся с 1 марта властями республики, не распространяются на россиян. Об этом сообщили ТАСС в правительстве республики.

В воскресенье вступает в силу распоряжение и.о. президента, премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы о продлении до 7 апреля ограничений на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением граждан государств, с которыми у республики установлен безвизовый режим.

"С сегодняшнего дня вступает в силу распоряжение и.о. президента о дополнительных мерах по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Оно не касается граждан России, а также Никарагуа, Венесуэлы, Южной Осетии и Приднестровской Молдавской Республики, с которыми у Абхазии действует безвизовый режим. Ограничения действуют до 7 апреля", - пояснил сотрудник кабмина. Он напомнил, что согласно предыдущему распоряжению президента, с 7 февраля по 7 марта был ограничен въезд в республику граждан Киргизии, Китая, КНДР, Таджикистана и Узбекистана.

Что касается госграницы Абхазии с Грузией, то там действуют более жесткие правила пересечения. С 26 февраля границу по реке Ингур в сторону Грузии могут пересекать лишь те, кто нуждается в медицинской помощи при наличии документов из Минздрава и спецпропуска Службы госбезопасности Абхазии. В Абхазию впускают только местных жителей, которых проверяют в мобильной поликлинике, установленной прямо на границе.

ТАСС со ссылкой на директора Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья министерства здравоохранения Грузии Амирана Гамкрелидзе сообщал в пятницу, что грузинские медики выявили второй случай заражения новым коронавирусом, еще 25 человек проверяют на наличие вируса. Гамкрелидзе не исключил, что число инфицированных увеличится.