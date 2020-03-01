Трамп заявил, что обсуждает с Эрдоганом запрос Турции о размещении Patriot

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Вашингтон и Анкара в числе прочих вопросов обсуждают запрос Турции о временном размещении на ее границе с Сирией американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

Трампу был задан вопрос о том, говорил ли он со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом об указанном запросе Анкары, а также о гибели турецких военных в Сирии.

"Мы много говорим с президентом Эрдоганом. И мы обсуждаем как раз то, о чем вы говорили", - ответил Трамп.

Очередное обострение ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб произошло в ночь на 28 февраля. Турецкая сторона выступила с утверждениями о гибели 36 своих военнослужащих в результате удара сирийских правительственных сил. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей.

В Минобороны России сообщили, что боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") 27 февраля предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе. Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились в рядах наступавших боевиков, заявили в российском военном ведомстве. В министерстве заверили, что Воздушно-космические силы России в этом районе не применялись.