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Распространение коронавируса нового типа

Трамп заявил, что США готовы помочь в борьбе с коронавирусом Ирану, если он попросит

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон предлагал Ирану помощь в борьбе с распространением коронавируса. В свою очередь в Тегеране назвали предложение американской стороны смешным

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Власти США готовы оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом, если иранская сторона об этом попросит. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"Если мы можем помочь иранцам с этой проблемой, мы, безусловно, готовы сделать это <...> Все, что от них требуется, - это попросить", - сказал Трамп, на проходящей в пригороде Вашингтона ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США.

В пятницу госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон предлагал Ирану помощь в борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее предложение, по утверждению Госдепартамента, было направлено через власти Швейцарии.

В свою очередь иранский МИД назвал предложение Вашингтона смешным. По мнению Тегерана, заявление Госдепартамента является политической игрой. Как отметил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, "министерство иностранных дел находится в тесном контакте со многими государствами, чтобы обеспечить потребности страны в лекарствах и средствах гигиены для противодействия коронавирусу".

19 февраля Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. В стране выявлено уже 593 случая заболевания, умерли 43 человека.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2835 летальных исходов, выздоровели более 39 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 79,2 тыс.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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