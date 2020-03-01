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В Словакии завершилось голосование на парламентских выборах

Официальные итоги ожидаются во второй половине дня в воскресенье

ПРАГА, 1 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах в Национальный совет (парламент) Словакии завершилось в субботу в 23:00 по среднеевропейскому времени (01:00 мск воскресенья). К этому моменту закрылись 5998 избирательных участков в 2926 населенных пунктах республики, сообщила Государственная комиссия по выборам и контролю за финансированием политических партий (ЦИК).

Голосование, которое началось в 07:00 по центральноевропейскому времени (09:00 мск) и должно было завершиться в 22:00 (00:00 мск), было продлено на один час из-за смерти члена избирательной комиссии на одном из участков в городе Вельки-Кртиш на юге Словакии.

В выборах участвовали 23 партии и одна партийная коалиция. Официальные итоги голосования и данные о распределении 150 депутатских кресел в высшем законодательном органе ожидаются во второй половине дня в воскресенье.

Голосование, исключая ЧП в Вельки-Кртиш и смерть 78-летнего избирателя в городе Банска-Бистрица, прошло без серьезных инцидентов. Избирательным правом в республике с населением около 5,4 млн. человек обладают 4 445 000 граждан. Парламентские выборы в стране проходят раз в четыре года.

Теги
Словакия
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