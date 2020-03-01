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Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Словакии

По данным Статистического управления республики по итогам подсчета 1,5% бюллетеней, они получили поддержку 24,96% проголосовавших

ПРАГА, 1 марта. /ТАСС/. Партия "Направление - социальная демократия" лидирует на парламентских выборах в Словакии по итогам подсчета 1,5% голосов избирателей. Об этом со ссылкой на Статистическое управление Словакии сообщило братиславское сетевое издание "Мы".

Социал-демократы получили поддержку 24,96% проголосовавших. На втором месте - центристская партия "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ). Она набрала 19,81% голосов. Затем следует праворадикальная партия "Котлеба - Народная партия "Наша Словакия". Ее поддержали 10,54% пришедших на избирательные участки.

Явка избирателей, как следует из сообщения, составила 65,36%.

Между тем словацкие политологи, комментируя на телеканале TA3 промежуточные итоги голосования, скептически отнеслись к возможности столь значительного успеха социал-демократов. По их мнению, по ходу подсчета голосов ситуация может измениться, поэтому они считают очень вероятной победу ОЛНЛ.

В штабах участвовавших в выборах словацких политических партий ожидают окончательных итогов голосования, которые станут известны в ближайшие часы.

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Словакия
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