Гуайдо обвинил правительство Венесуэлы в покушении на него

ТАСС, 1 марта. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в субботу обвинил правительство Боливарианской Республики в попытке убить его после того, как манифестация с его участием подверглась нападению.

"Диктаторский режим пытался убить меня. В нашей машине девять пулевых отверстий", - сказал Гуайдо в обращении, которое транслировалось в его Twitter.

Ранее депутат Альфонсо Маркина сообщил, что организованная венесуэльской оппозицией субботняя манифестация в городе Барксимето в западном штате Лара подверглась нападению. По словам Гуайдо, был тяжело ранен в том числе 16-летний подросток.

Оппозиционер также заявил, что несмотря на нападение, "не отступится от борьбы" против правительства президента Николаса Мадуро.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает социально-экономический кризис. Ситуация в стране обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.