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Тегеран считает, что США не имеют права подписывать соглашение по Афганистану

По мнению Ирана, "прочное мирное соглашение в Афганистане может быть достигнуто только на основе межафганского диалога"

ТАСС, 1 марта. Тегеран считает, что Соединенные Штаты не имеют права подписывать мирные соглашения, касающиеся Афганистана, с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), а мир в этой стране может быть достигнут только на основе межафганских переговоров. Об этом говорится в специальном заявлении МИД Ирана, опубликованном в воскресенье в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

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Иран убежден, отмечается в заявлении, что Соединенные Штаты "не имеют юридического права подписывать мирное соглашение [с "Талибаном"] или определять будущее Афганистана". В документе указывается, что, по мнению Ирана, "прочное мирное соглашение в Афганистане может быть достигнуто только на основе межафганского диалога с участием всех политических групп, включая талибов". МИД также указал, что при подготовки мирных договоренностей "должны учитываться интересы соседних с Афганистаном государств".

Как считают в Тегеране, "Организация Объединенных Наций обладает соответствующими возможностями для содействия межафганским переговорам, а также для контроля и обеспечения выполнения достигнутых соглашений".

В заявлении также отмечается, что "присутствие иностранных войск в Афганистане незаконно и является одной из основных причин войны и отсутствия безопасности в этой стране". Вывод этих сил имеет важное значение для достижения мира и безопасности в республике, и любые действия, которые послужат основой для вывода этих сил, будут способствовать миру в этой стране, говорится в документе.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Подписи под документом поставили спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения, глава катарского политического офиса мулла Абдулла Гани Барадар. Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон намерен к августу снять санкции с членов движения "Талибан" и содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года. Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами, отмечается в документе, должны начаться 10 марта.

Теги
АфганистанСШАИран
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