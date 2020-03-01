Лакалье Поу принес присягу в качестве президента Уругвая

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 марта. /ТАСС/. Луис Лакалье Поу в воскресенье в присутствии парламентариев принес присягу в качестве президента Уругвая. Трансляция церемонии велась на сайте газеты El Pais.

"Мы здесь, чтобы продолжить то, что было сделано хорошо, исправить то, что было сделано плохо, но главное - сделать то, что раньше не хотели или не умели сделать", - сказал Лакалье Поу, выступая перед парламентом. Он отметил, что считает необходимым "укрепить Южноамериканский общий рынок, но в то же время сделать его более гибким". "Не должна иметь значение политическая принадлежность того или иного члена блока", - добавил он.

В 16:30 по местному времени (22:30 мск) начнется церемония передачи президентской власти. Табаре Васкес, покидающий пост главы государства, вручит Лакалье Поу президентскую ленту. После этого пройдет церемония принятия присяги у членов нового правительства.

Второй тур выборов президента Уругвая прошел 24 ноября прошлого года. Лакалье Поу победил кандидата от правящей левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Даниэля Мартинеса с минимальным преимуществом.

Лакалье Поу, объединивший вокруг себя правый фланг уругвайского политического истеблишмента, в ходе предвыборной кампании заявлял, что в случае избрания намерен прибегнуть к мерам бюджетной экономии, не сокращая при этом финансирования социальных программ. Он также выступает за децентрализацию и предоставление большей финансовой автономии местной власти, снижение налоговых издержек для малых и средних предприятий. В области безопасности призывает к расширению полномочий полиции.