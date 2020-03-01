Глава Евросовета 3 марта посетит границу Греции и Турции, куда Анкара подвозит беженцев

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил полную поддержку усилиям Греции по охране границы ЕС от проникновения мигрантов из Турции и пообещал во вторник лично посетить границу Турции и Греции. Об этом Мишель написал в воскресенье в Twitter .

"Полностью поддерживаю усилия Греции по защите границы ЕС. Внимательно слежу за ситуацией на месте. Во вторник я намерен посетить границу Греции и Турции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом", - написал он. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Греция потребовала созыва в ближайшие дни экстренной встречи глав МИД ЕС по ситуации вокруг Турции.

28 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на турецкого чиновника, что в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных пунктов пропуска дано указание не препятствовать проходу мигрантов. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 36 турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб.

По данным, озвученным министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу, более 76 тыс. мигрантов пересекли границу Турции с Европейским союзом после принятия Анкарой решения об открытии границы для беженцев. Греция полностью опровергла эти сообщения, заявив, что ее пограничники не пропускают мигрантов в страну, среди задержанных при попытках нелегального перехода границы множество людей, не имеющих отношения к Сирии и являющихся выходцами из других государств. По сообщениям ряда греческих СМИ, по территории Турции к границе беженцев подвозят автобусами.