Правительство Греции постановило усилить до максимума охрану границ с Турцией

По словам Пецаса, в последние дни на Грецию осуществляется "внезапное, массовое, организованное и скоординированное давление в виде перемещения групп людей к ее восточным, сухопутным и морским границам". "Это движение направляется и поощряется Турцией. Эти действия нарушают обязательства, вытекающие из Совместной декларации Европейского союза и Турции", - сказал представитель кабинета.

АФИНЫ, 1 марта. /ТАСС/. Греческое правительство постановило усилить до максимального уровня меры по охране восточной сухопутной и морской границ силовыми структурами и вооруженными силами для предотвращения нелегального проникновения людей на территорию республики. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Стелиос Пецас после состоявшегося в воскресенье заседания правительственного совета по иностранным делам и обороне.

Он отметил, что Греция непоколебимо использует свое суверенное право и конституционное обязательство защищать свою территориальную целостность. По этой причине правительственный совет по иностранным делам и обороне на заседании в воскресенье принял следующее решение. "Во-первых, это усиление до максимального уровня мер по охране восточной сухопутной и морской границ страны силовыми структурами и вооруженными силами для предотвращения нелегального проникновения в страну", - подчеркнул Пецас.

"Во-вторых, временная приостановка на один месяц с момента принятия данного решения подачи прошений о предоставлении убежища теми, кто проникает в страну нелегально, - продолжил представитель. - В-третьих, немедленное возвращение, как только это станет возможным, в страны происхождения без переписи личных данных тех, кто нелегально проникает на греческую территорию".

Кроме того, сообщил Пецас, Греция намерена обратиться в европейское агентство по защите внешних границ Frontex с требованием разместить на внешних границах страны, которые одновременно являются и границами Евросоюза, подразделения RABIT (группа пограничных сил быстрого реагирования стран ЕС). Кроме того, добавил он, Афины немедленно намерены уведомить о данном решении совет министров иностранных дел ЕС и запустить процедуру в рамках 78 статьи Договора о Европейском союзе "с целью принятия временных мер для Греческой Республики в ответ на чрезвычайную ситуацию из-за внезапного притока граждан третьих стран в контексте солидарности между государствами - членами Европейского союза".

Представитель греческого правительства подчеркнул, что Турция, вместо того, чтобы создавать препятствия для цепочек посредников, за деньги перебрасывающих мигрантов и беженцев, сама стала поставщиком нелегалов. "Скопившиеся [на турецкой территории у греческой границы] люди насильно пытаются проникнуть на территорию Греции, несмотря на тот факт, что греческая сторона ясно и всеми способами дала понять, что не позволяет никакого перемещения на свою территорию. Это перемещение из-за своего скоординированного и массового характера не имеет ничего общего с международным правом на убежище, которое касается только отдельных случаев. В этих условиях нынешняя ситуация представляет собой активную, серьезную, исключительную и асимметричную угрозу национальной безопасности страны. Скопившиеся люди используются Турцией в качестве пешек для оказания дипломатического давления", - сказал Пецас.

Действия Турции

Как сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 33 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб. Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой в пятницу заявил, что недавние события в Идлибе еще больше усилили существующее миграционное давление на республику. Кроме того, по его словам, некоторые мигранты, находящиеся в Турции, начали двигаться к западным границам страны.

По данным Международной организации по миграции, на турецкой стороне вдоль сухопутной границы с Грецией, имеющей общую протяженность около 212 км, в настоящее время находятся около 13 тыс. беженцев и мигрантов, сообщает газета Kathimerini. В субботу и в ночь на воскресенье греческими полицейскими и военными были зафиксированы почти 10 тыс. попыток беженцев и мигрантов пробиться с турецкой территории в Грецию, причем часто турецкие военные помогали нелегалам делать бреши в металлическом заборе на границе. Были арестованы 73 человека, которые сумели проникнуть на греческую территорию. С 06:00 по местному времени (07:00 мск) в воскресенье до 18:00 греческие силовики пресекли примерно 5,5 тыс. попыток нелегалов проникнуть в Грецию. На греческих островах высадились около 500 мигрантов из Турции.