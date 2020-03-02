В Израиле пройдут парламентские выборы

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 марта. /ТАСС/. Третьи за 11 месяцев парламентские выборы пройдут в понедельник в Израиле. По их итогам определится состав 120-местного Кнессета 23-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции.

Выборы в Израиле проводятся по партийным спискам. Основными претендентами на победу, как и в предыдущие два раза, являются партия "Ликуд" и.о. премьер-министра Биньямина Нетаньяху и центристский блок "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца. Опросы общественного мнения в феврале предсказывали им ничью с 33 или 35 местами в будущем парламенте, но на минувшей неделе партия Нетаньяху начала лидировать с отрывом в 1-2 мандата. За всю историю современного Израиля ни одна из участвовавших в выборах партий не смогла получить 61 из 120 кресел в парламенте, а поэтому после объявления результатов создаются правительственные коалиции.

Опрос, проведенный 13-м каналом израильского ТВ в преддверии выборов, показывает, что блок правых и религиозных партий во главе с "Ликуд" может рассчитывать на 56 мест в Кнессете, а центристы вместе с левыми - на 42 кресла. Партия "Наш дом - Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана, согласно данным опроса, может получить семь мандатов, а арабский "Объединенный список" - 15. Газета Maariv, ссылаясь на данные своего исследования общественного мнения, отмечает, что шансы на то, что по результатам выборов одна из сторон получит необходимое для формирования нового правительства минимальное большинство в 61 кресло в парламенте, невелики. Тогда основная борьба, как прогнозируют аналитики, вновь пойдет вокруг формирования устойчивой коалиции, и, как и в прошлый раз, существует вероятность того, что в Израиле придется проводить еще одни повторные выборы.

По итогам первого в 2019 году голосования, состоявшегося 9 апреля, Нетаньяху не смог в отведенный ему законом срок в 42 дня сформировать кабинет, после чего был принят закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва и проведении первых в истории страны повторных парламентских выборов 17 сентября. Новое голосование практически не изменило расклад сил в однопалатном парламенте 22-го созыва, и Нетаньяху, а затем и Ганц не смогли создать правительство за отведенные каждому из них 28 дней. В результате Кнессет утвердил 12 декабря 2019 года закон о самороспуске и проведении уже вторых подряд повторных выборов в стране 2 марта.

После выборов 9 апреля 2019 года Нетаньяху возглавляет переходное правительство Израиля. К настоящему моменту он находится у власти бессменно с 2009 года и намерен по итогам выборов 2 марта сформировать четвертое правительство подряд. Нетаньяху впервые возглавлял правительство Израиля с 1996 по 1999 год.

Участки и меры предосторожности

По данным ЦИК, в Израиле для участия в выборах зарегистрированы 6,45 млн избирателей - граждане страны старше 18 лет, находящиеся в день выборов в еврейском государстве или за его пределами в официальных командировках. Всего на израильской территории будет работать 10631 участок для голосования. В крупных городах они будут открыты с 07:00 до 22:00 (с 08:00 до 23:00 мск), в небольших населенных пунктах, а также в больницах, тюрьмах и следственных изоляторах - с 08:00 до 20:00 (09:00-21:00 мск).

В этом году в связи с распространением коронавируса для граждан Израиля, находящихся на обязательном двухнедельном карантине, на территории страны будут открыты с 10:00 до 17:00 (11:00-18:00 мск) 14 изолированных палаток для голосования, сообщает газета "Едиот ахронот". Голосование находящихся на карантине на обычных участках будет приравнено к уголовному преступлению, указывает издание. Всего обязательную двухнедельную изоляцию, по данным Минздрава, проходят более 5,6 тыс. человек, к настоящему моменту в Израиле зарегистрировано семь случаев заражения новым коронавирусом.

Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов на специальном брифинге 1 марта призвал израильтян идти на выборы.

Как сообщила армейская пресс-служба, Израиль на сутки с полуночи (01:00 мск) 2 марта вводит в действие режим блокады палестинских территорий. Военные указали, что "режим изоляции будет введен в отношении Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), а пограничные переходы на границе с сектором Газа будут закрыты" на 24 часа.

30 партий и объединений

Для участия в выборах 2 марта зарегистрировались 30 партий и объединений, сообщила парламентская пресс-служба. К предыдущим выборам 17 сентября регистрировались 32 партийных блока, участвовали в гонке 29, прошли в парламент 10.

Партии правого толка "Новые правые", "Еврейский дом" и "Национальный союз" будут выступать 2 марта единым блоком "Ямина" ("Вправо") практически в том же составе, что и на предыдущих выборах. Блок левых израильских партий "Авода-Гешер" и ультралевая партия "Мерец" решили идти на выборы единым списком с тем, чтобы гарантированно преодолеть электоральный барьер в 3,25%. Среди участников предстоящих выборов, которые имеют шансы на получение существенного представительства в парламенте, наблюдатели выделяют также ультраортодоксальные партии "Объединенный иудаизм Торы" и ШАС.

Формирование коалиции

После получения окончательных результатов подсчета голосов президент Реувен Ривлин, проконсультировавшись с представителями партий, избранных в Кнессет, поручит одному из депутатов сформировать новое правительство. Кандидатом в премьеры, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

У первого претендента на пост премьера на формирование правительства будет 28 дней с возможностью продления на 14 дней. Если ему не удастся сделать это в указанный срок, президент передаст это право другому депутату, у которого будет только 28 дней.