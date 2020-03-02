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Президент Сербии объявил о планах открыть в Иерусалиме "государственный офис"

Александар Вучич отметил, что "это способ проявить уважение к еврейскому народу"

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Сербия планирует в скором времени открыть в Иерусалиме "официальный государственный офис" наряду с посольством в Тель-Авиве. Об этом заявил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич, выступая на заседании Американо-израильского комитета по общественным отношениям в Вашингтоне.

"Есть кое-что, о чем я хочу объявить. У нас очень сложная ситуация в нашем регионе, и вы должны понять все сложности, с которыми мы сталкиваемся. Но я хочу сказать, что мы хотим найти лучший из возможных способов сделать кое-что официально в Иерусалиме. И мы очень скоро откроем не только офис нашего торгового представительства, но и официальный государственный офис в Иерусалиме с официальным сербским флагом наряду с нашим посольством в Тель-Авиве", - сказал он.

"Это наш способ проявить уважение к еврейскому народу", - добавил президент.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства. На данный момент только у США и Гватемалы посольства находятся в Иерусалиме (с 14 мая и 16 мая 2018 года соответственно).

Теги
СербияИзраильВучич, Александар
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