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В Израиле начались третьи за 11 месяцев парламентские выборы

По итогам выборов определится состав Кнессета 23-го созыва, а также должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 марта. /ТАСС/. Участки для голосования открылись в понедельник в 07:00 по местному времени (08:00 мск) на вторых повторных и уже третьих за 11 месяцев парламентских выборах в Израиле. По их итогам определится состав Кнессета 23-го созыва, а также должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр.

Вторые повторные парламентские выборы проводятся из-за того, что по итогам предыдущих повторных выборов, которые состоялись 17 сентября, и. о. премьер-министра и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, а затем и его основной оппонент, лидер центристского блока партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганц не смогли сформировать правительство за отведенные каждому из них 28 дней. После первых в 2019 году выборов 9 апреля Нетаньяху также не смог в отведенный ему законом 42-дневный срок договориться о создании коалиции, которая контролировала бы минимально необходимое 61 из 120 мест в Кнессете.

Основными претендентами на победу, как и в предыдущие два раза, являются "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", но главная интрига состоит в том, сможет ли победивший сформировать устойчивое правительство. За всю историю современного Израиля ни одна из участвовавших в выборах партий не смогла получить 61 из 120 кресел в парламенте, а поэтому после объявления результатов создаются правительственные коалиции. Результаты экзитполов будут опубликованы сразу после закрытия участков в 23:00 мск, а первые официальные данные подсчета голосов ожидаются спустя несколько часов.

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Израиль
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