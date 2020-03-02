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Ракетные запуски в КНДР

Южнокорейская администрация обсудила новые пуски снарядов из КНДР

Ранее сообщалось, что КНДР запустила из района города Вонсан в сторону Японского моря два снаряда неустановленного типа

СЕУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Администрация президента Республики Корея провела экстренное заседание в связи с осуществленным КНДР в понедельник запуском двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Об этом сообщил официальный представитель администрации южнокорейского лидера Кан Мин Сок.

По его данным, на собрании председательствовал советник главы государства по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ён, а также представители Минобороны и других ведомств.

Ранее в понедельник Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что КНДР запустила из района города Вонсан в сторону Японского моря два снаряда неустановленного типа.

Это первый подобный запуск с начала 2020 года. В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.

В последний раз народно-демократическая республика проводила ракетные пуски 28 ноября прошлого года. Пока южнокорейские военные не сообщают о характеристиках снарядов и траектории их полета. Отмечается лишь, что Вооруженные силы Южной Кореи следят за ситуацией, сохраняя готовность к любым изменениям.

В прошлом году в КНДР было проведено 13 ракетных испытаний, в ходе которых запущены 24 баллистические ракеты малого радиуса действия, в том числе реактивные снаряды крупного калибра.

Теги
ЯпонияКНДРРакетные запуски в КНДР
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